تونس.. الفخفاخ يقيل رئيس هيئة مكافحة الفساد

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

قرّر مجلس الوزراء التونسي، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، الإثنين، إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية)، شوقي الطبيب، من مهامه.

وعقب اجتماع لمجلس الوزراء، قالت رئاسة الحكومة، في بيان مقتضب: "تقرر أثناء (اجتماع) المجلس إعفاء السيد شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص".

ولم توضح رئاسة الحكومة سبب إعفاء "الطبيب" (57 عاما)، وهو نقيب سابق للمحامين في تونس، وكان قد تم تعيينه بهذا المنصب في يناير/ كانون الثاني 2016.

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وأعلنت الهيئة، في 13 يوليو/ تموز الماضي، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح بحق الفخفاخ إلى كل من القضاء، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

وبعد ثلاثة أيام، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قبول استقالة الفخفاخ من رئاسة الحكومة، ثم كلف لاحقا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، هشام المشيشي، بتشكيل حكومة.

وتم استحداث "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" بتونس في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، خلفا لـ"لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة"، التي أنشئت قبل عشرة أشهر، مباشرة بعد الثورة التونسية، في يناير/ كانون الثاني من العام نفسه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.