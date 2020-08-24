السراج يبحث مع شركة تركية استكمال المشاريع المتوقفة

ليبيا/ الخليج 365

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، الإثنين، مع شركة كاليون التركية العاملة في مجال الإنشاءات، استكمال المشاريع المتوقفة في البلاد.

جاء ذلك في اجتماع عقده السراج مع وفد من مجموعة "كاليون التركية" برئاسة رئيس مجموعة البناء بالشركة سيردار أوفير، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي.

وبحث الجانبان "استكمال المشاريع المتوقفة في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حلول عاجلة للمختنقات بعدد من المرافق الخدمية في ليبيا"، بحسب البيان.

كما تطرقت المباحثات إلى "استكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة، والأخرى المطلوب تنفيذها بصفة عاجلة، وتشمل مشاريع الكهرباء والطاقة والصحة والمواصلات، وتحديد آليات التعاون في مجال الاستثمار بشكل عام".

ويأتي الاجتماع في "إطار رغبة كل من ليبيا وتركيا في إقامة شراكة فاعلة ومتوازنة بين الشركات والمؤسسات الليبية"، حسب البيان ذاته.

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وفي يوليو/ تموز الماضي، بحث السراج، مع مسؤولين بارزين في بلاده عودة الشركات والاستثمارات التركية إلى ليبيا.

وشدد في بيان آنذاك على "أهمية استئناف العمل في المشروعات المتوقفة، وأن تكون هذه العودة منطلقا لعملية شراكة مدروسة ومتوازنة بين البلدين الصديقين (تركيا وليبيا) تشمل القطاع الخاص في ليبيا".

ومجموعة كاليون، إحدى أكبر شركات الإنشاءات التركية، تأسست عام 1974 وتتولى إنجاز مشاريع عملاقة داخل وخارج تركيا.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.

والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.



والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولاقى ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.