من الأساس بالأدنى حتى القمة إلى الأعلى

عجت وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد: 04 / 01 / 1442هـ برسائل التبريكات والتفاؤل بعد قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس / أحمد سليمان الراجحي، وكان ذلك القرار يترقبه الكثير من المهندسين بعدماوعدنا معالي الوزير في إحدى القنوات التلفزيونية.

وقد بث القرار الروح من جديد لأبناء الوطن المهندسين حيث يخدم هذا القرار ثلاثة شرائح من المهندسين والمهندسات

الأول: أصدقاء المهنة المعطلين وهم الشريحة الأكبر والأهم والشريحة. الثانية: من قد عملوا على غير تخصصهم وبمسميات مهنية أقل من درجتهم العلمية.

والشريحة الثالثة: وهم من يقتضي رواتب زهيدة لا تتناسب مع حجم الأعمال الموكلة لهم.

فهذا القرار جرعة من نظام مزاولة المهنة وعتبة من عتبات الكادر الهندسي يطبق كخطوة أولى على القطاع الخاص حتى لا يتأثر

وتعديل مساره في الاتجاه الصحيح من الأدنى إلى الأعلى بإذن الله

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كل الشكر لمعالي الوزير وخط الدفاع المجهول بالهيئة السعودية للمهندسين وكل من وقف خلف أي قرار إيجابي لمصلحة المهندس السعودي الذي سخر روحة وعقله وسواعده لبناء المجتمع بسلام ويسر.

كتبه: م.محمد الصواط