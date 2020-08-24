رسميًا.. تطبيق تقنية الـ”VAR” في دوري أبطال آسيا 2020

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم (الإثنين)، رسميًا تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” في دوري أبطال آسيا 2020. وأوضح الآسيوي عبر بيان رسمي، أنه سيتم تطبيق تقنية الـ”VAR” اعتباراً من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020. وبين أن قرار تطبيق هذه التقنية سيتم للمرة الأولى في مسابقات الأندية للاتحاد.

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