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أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، اليوم الإثنين، ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر.
وبحسب وكالة «رويترز»، فإن الرئيس الأمريكي، ترامب، حصل على أصوات كافية خلال اجتماع للحزب، بما يضمن له إعادة الترشح لانتخابات الخريف المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الحزب الجمهوري يرشح ترامب لانتخابات الرئاسة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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