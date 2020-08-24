رسميًا.. الحزب الجمهوري يرشح ترامب لانتخابات الرئاسة المقبلة

أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، اليوم الإثنين، ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر.

وبحسب وكالة «رويترز»، فإن الرئيس الأمريكي، ترامب، حصل على أصوات كافية خلال اجتماع للحزب، بما يضمن له إعادة الترشح لانتخابات الخريف المقبل.