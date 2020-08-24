«التعليم» توضح مزايا منصة مدرستي.. تجربة تعليمية إثرائية عن بعد (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة التعليم عن مزايا منصة مدرستي للتعليم عن بعد، حيث تتيع للطالب والمعلم تجربة تعليمية إثرائية عن بعد.
وأوضحت “التعليم” أن منصة مدرستي تتيح للطلاب والطالبات الحصول على الجدول الدراسي، والتفاعل مع شرح المعلم للدرس، والاستفادة من المواد الإثرائية، وأداء المهام والتكليفات اليومية.
يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت في وقت سابق، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي.
وأكدت وزارة التعليم على أهمية الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وغيرهما من المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم، فيما تتولى الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لها.
وبحسب آلية العام الدراسي الجديد، تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات؛ وفقًا للمعطيات والمستجدات.
وسيتم توفير التعليمات والأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور على فهم جميع ما يتعلق بالتلقي والاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد، وأن يتم توزيع تلك التعليمات والأدلة الاسترشادية على الطلاب والطالبات مع الكتب المدرسية، وسيتم توفيرها بشكل إلكتروني على موقع الوزارة ومنصاتها.
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