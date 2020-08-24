شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة فقط.. «أمن المعلومات» يتصدى لـ 250 ألف هجمة سيبرانية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تصدى المركز الوطني لتقنية أمن المعلومات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم الإثنين، لأكثر من ربع مليون هجمة سيبرانية على مدار اليوم.
وأكد مدير المركز الوطني لتقنية أمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور باسل العمير، خلال مقابلة مع مراسل قناة العربية، أن المركز مسؤول عن عمليات الابتكار والبحث والتطوير لأمن المعلومات، مستعرضًا قدرات المركز في رصد مثل هذه الهجمات.
وأوضح الدكتور العمير أن المملكة حققت المركز الـ15 على مستوى العالم في أعداد الهجمات التي تم رصدها، وذلك بعد التصدي لأكثر من 250 ألف هجمة على مدار اليوم.
وكشف العمير أنه تم إنشاء أول مركز وطني لاختبار أجهزة الكمبيوتر، وحصل بالفعل على عينات عشوائية لعملية الاختبار، مؤكدًا أنه تم رصد عدد من الأجهزة غير الآمنة للاستخدام.
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