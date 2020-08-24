القاهرة – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن "الجيش الوطني أفشل هجوماً شنه الحوثيون على أحد المواقع العسكرية في جبهة قانية شمالي البيضاء، وأجبرهم على التراجع، بعد أن كبّدهم ما لا يقل عن 25 قتيلاً وعددا من الجرحى إلى جانب خسائر في المعدات".
© AFP 2020 / Mohammed Huwais
وأشارت الوكالة إلى "استهداف مقاتلات التحالف بعدّة غارات مواقع وتجمعات للحوثيين في الجبهة ذاتها، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوفهم".
من جهة أخرى، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن طيران التحالف العربي، نفذ 8 غارات على مديرية ولد ربيع شمال غربي البيضاء.
وتتواصل، منذ أكثر من خمس سنوات، مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية وبين جماعة "أنصار الله" في مواقع عدة بمحافظة البيضاء ضمن جبهات في مناطق متفرقة من اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن مقتل 25 مسلحا من "الحوثيين" شمالي البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.