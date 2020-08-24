شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. «الأرصاد» تتوقع سحباً ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.

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كما توقعت الأرصاد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

أما عن درجات الحراة المتوقعة غدا فمن المتوقع أن تسجل كل من الدمام والإحساء وحفر الباطن 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غداً، بينما تسجل أبها 19 درجة مئوية كأقل درجة حرارة في المملكة.