- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. «الأرصاد» تتوقع سحباً ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.
كما توقعت الأرصاد نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.
أما عن درجات الحراة المتوقعة غدا فمن المتوقع أن تسجل كل من الدمام والإحساء وحفر الباطن 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غداً، بينما تسجل أبها 19 درجة مئوية كأقل درجة حرارة في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الثلاثاء.. «الأرصاد» تتوقع سحباً ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.