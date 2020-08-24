شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يتفاعل مع مقطع مخالفات الشاحنات على طريق «هروب – صبيا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقطع فيديو نشره مواطن وثق من خلاله عدد كبير من الشاحنات المخالفة على طريق هروب صبيا بمنطقة جازان.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر” ردا على المواطن: “نشكر اهتمامكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط عدد كبير من الشاحنات المخالفة، وسيتم تطبيق المخالفات الواردة في نظام المرور”.

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يذكر أن المقطع الذي نشره المواطن، وثق تجاوز عدد من الشاحنات لمساراتها المحددة على طريق هروب – صبيا بمنطقة جازان، الأمر الذي يعرض حياة قائدي المركبات للخطر.