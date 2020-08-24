الجزائر تحدد الأول من نوفمبر موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهوية: "استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم، السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".

وأضاف البيان أنه "خلال اللقاء وفي ضوء مشاورات رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور".

يتبع...