مناقشات أردنية روسية بشأن التطورات الإقليمية في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية

عمان - سبوتنيك. وقال الصفدي، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين "محادثات هاتفية معمقة مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أكدت الارتياح لزخم التعاون بعد 57 عاما من العلاقات الدبلوماسية".

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وأضاف "بحثنا التطورات الإقليمية. تمسك بحل الدولتين والقانون الدولي، تأكيد عل أهمية محادثات اللجنة الدستورية خطوة نحو الحل السياسي سوريا ودعم لوقف النار وحل سياسي ليبيا".

وكان السفير الروسي لدى الأردن، غليب ديسياتنيكوف، صرح في شهر يوليو/ تموز أن ضم إسرائيل أراض من الضفة الغربية سيؤدي لتداعيات غير متوقعة، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية من دون انتظار حدوث سيناريوهات سلبية.

وقال ديسياتنيكوف في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "كما قلت، إذا تم ضم أراضي الضفة الغربية، فقد يصبح تأثيره غير متوقع بالنسبة للجميع، لذلك من المطلوب اتخاذ خطوات عملية الآن من دون انتظار حدوث سيناريوهات سلبية".