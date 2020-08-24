مناقشات أردنية روسية بشأن التطورات الإقليمية في سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية

عمان - سبوتنيك. وقال الصفدي، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين "محادثات هاتفية معمقة مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أكدت الارتياح لزخم التعاون بعد 57 عاما من العلاقات الدبلوماسية".
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وكان السفير الروسي لدى الأردن، غليب ديسياتنيكوف، صرح في شهر يوليو/ تموز أن ضم إسرائيل أراض من الضفة الغربية سيؤدي لتداعيات غير متوقعة، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية من دون انتظار حدوث سيناريوهات سلبية.
وقال ديسياتنيكوف في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "كما قلت، إذا تم ضم أراضي الضفة الغربية، فقد يصبح تأثيره غير متوقع بالنسبة للجميع، لذلك من المطلوب اتخاذ خطوات عملية الآن من دون انتظار حدوث سيناريوهات سلبية".
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