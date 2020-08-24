الاتحاد الأوروبي يجدد دعم اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا

وليد عبد الله/ الخليج 365

جدد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، التأكيد على دعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، في طرابلس، وفق بيان المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكد بوجيا "دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة المجلس الرئاسي التي أعلنها في 21 أغسطس/ آب لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا".

فيما شدد السراج على "تمسك حكومة الوفاق (معترف بها دوليا) بالثوابت الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا".

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وأضاف أن المبادرة الليبية تحتاج إلى دعم الاتحاد الأوروبي خلال مراحلها المختلفة بدءًا من وقف إطلاق النار، وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.



وبحث الجانبان "ملف الهجرة غير الشرعية، وسبل دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهة تداعيات هذه الظاهرة"، حسب البيان ذاته.

والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.



والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.



ولاقى الاتفاق ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار.

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