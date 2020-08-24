إسرائيل والإمارات تعلنان بدء تعاون "فوري" في مجال الصحة

زين خليل/الخليج 365

أعلنت إسرائيل والإمارات، الإثنين، بدء تعاون "فوري" في مجال الصحة، ومكافحة فيروس كورونا، والتمهيد لإطلاق برنامج لتبادل زيارات الطلاب بين البلدين.



جاء ذلك في بيان مشترك لوزيري الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين والإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، عقب محادثة هاتفية بينهما، حسب القناة (12) الإسرائيلية الخاصة.



واتفق الوزيران على "التعاون الأول والفوري بين إسرائيل والإمارات في كل ما يتعلق بمجال الصحة".



كما تم الاتفاق على تعيين مسؤول في كل وزارة عن العلاقات الثنائية، وفق المصدر ذاته.



وقال البيان، إن "إدلشتاين والعويس اتفقا على إطلاق برنامج لتبادل الزيارات بين طلاب البلدين بعد انحسار جائحة كورونا".



Advertisements

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن العويس ناقش خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الإسرائيلي "سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة كورونا".



وأضافت: "بحث الجانبان مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية والطبية خاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود".



ويأتي الإعلان عن التعاون في مجال الصحة بين تل أبيب وأبوظبي رغم عدم توقيع اتفاق التطبيع بينهما بعد.



وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ "التاريخي".



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.



ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.