واشنطن تتواصل مع مسؤولين ليبيين لتقييم وقف النار

طرابلس/الخليج 365

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إتصالات هاتفية مع شخصيات ومسؤولين سياسيين ليبيين لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلّق بتفعيل وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الأمريكية نشرته بموقعها الرسمي على الإنترنت، بعد 3 أيام من إعلان ليبي للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي رفضه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وأفاد البيان بأن الاتصالات التي جرت يومي الأحد والاثنين، تناولت "تقييم" وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط في ليبيا.

ووفق البيان، أبلغ السفير الأمريكي، رئيس الحكومة الليبية فايز السراج في اتصال هاتفي يوم الأحد، بأنّ إعلان وقف إطلاق النار "يمثل تطورات إيجابية للغاية".

واتفق السفير مع السراج على "ضرورة أن تركّز لجنة 5+5 التي تستضيفها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فورًا على وقف إطلاق النار وكيفية التوصل إلى حل فعال منزوع السلاح في وسط ليبيا من شأنه أن يبدأ عملية خفض التصعيد وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

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من جانبه، قال وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة سيالة للسفير نورلاند في مكالمة هاتفية أنّ ليبيا "ترحب بردود الفعل الإيجابية للعديد من الدول الأجنبية حول البيانات الصادرة يوم الجمعة"، وفق المصدر ذاته.

وفي مكالمة أخرى مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله، أكد السفير "دعم الولايات المتحدة للترتيبات التي من شأنها أن تسمح بالاستئناف الفوري لإنتاج النفط بآلية شفافة لضمان بقاء الإيرادات مجمدة في انتظار عقد مفاوضات بين الأطراف الليبية بشأن التوزيع المستقبلي للموارد".

وأعرب السفير نورلاند عن قلق الولايات المتحدة بشأن النقص الحاد في الكهرباء، لا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا بشكل متزايد.والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ولاقى الاتفاق ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار.



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