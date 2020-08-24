أعلن المرور اليوم الاثنين عن ضبط عدد كبير من الشاحنات المخالفة وذلك بعد رصد تجاوزهم لمسارتهم المحددة على طريق هروب – صبيا في منطقة جازان وعرضوا سائقي المركبات الأخرى للخطر مؤكدا بأنه سيتم تطبيق المخالفات الواردة في نظام المرور بحقهم، وذلك حسبما أعلن المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل قليل.

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كانت هذه تفاصيل خبر المرور يضبط شاحنات تجاوز قائدوها مساراتهم المحددة على طريق هروب – صبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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