أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , قراراً بتكليف , الدكتور علي بن محمد المنيع مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام في إمارة ⁧‫منطقة الرياض‬⁩ . والجدير ذكره بأن المنيع تبوء عدد من المناصب القيادية المتنوعة في عدة أجهزة ومؤسسات حكومية.

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