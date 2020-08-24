جريمة باسم "التعليم عن بعد" في السعودية… والسلطات تحذر

​ونشر المركز على حسابه الرسمي في "تويتر" تحذيرا لأولياء الأمور والطلبة من هذه العمليات.

وبين المركز من خلال إنفوجراف، نشره على حسابه عمليات الاختلاس تتم عن طريق أربع خطوات، هي:

​أولا يقوم المهاجم بالاتصال بالأم هاتفيًا منتحلًا شخصية مسؤول عن نظام التعلم عن بُعد، ثم يطلب من الأم معلومات البطاقة البنكيّة بهدف تفعيل حسابات الأبناء في النظام.

وأشار المركز إلى أنه بعد الحصول على هذه المعلومات يتم إرسال رسالة نصيّة برقم تحقق لجهاز الأم، ويطلب المهاجم الرسالة، وبعد حصوله عليها يتم الخصم بشكل مباشر من الحساب البنكي.