وفدا الحكومة السودانية ومسار دارفور يواصلان التفاوض حول الترتيبات الأمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت جلسات التفاوض بين الحكومة السودانية ومسار دارفور اليوم، بفندق بيراميد في العاصمة جوبا حول الترتيبات الأمنية، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية.
وصرح رئيس فريق الوساطة ومستشار رئيس حكومة الجنوب للشؤون الأمنية، توت قلواك، للإعلام بان جلسة اليوم للترتيبات الأمنية مسار دارفور ضمت الحكومة السودانية و قيادات مسار دارفور.
وطلب وفد التفاوض لمسار دارفور إعطائه مهلة للتشاور، وقد رفعت الجلسة الان، على أن تستأنف مساء اليوم عند السابعة مساء.
يذكر ان ملف الترتيبات الأمنية بمسار دارفور تعتبر اخر الملفات التي يجري التفاوض حولها في جولة التفاوض هذه بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية.
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