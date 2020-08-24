شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الصحة فى الإمارات وإسرائيل يبحثان هاتفيا التعاون فى مجالات الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة و وقاية المجتمع في الإمارات، اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، مع وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين بحثا خلاله مسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والبحث العلمي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ناقش العويس وإدلشتاين سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة وباء كوفيد 19 /كورونا/.

و بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية و الطبية خاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود.

وقال العويس: " في ظل الظروف التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد على دول العالم يتوجب تضافر الجهود في مجال البحث الطبي و التي ستصب في صالح الإنسانية" ..و رحب بالتعاون الثنائي في هذا المجال بما يعود بالنفع على البلدين و الإنسانية جمعاء.