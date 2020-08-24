النائب السابق للرئيس الإندونيسي يشيد بوثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد يوسف كالا، نائب رئيس جمهورية أندونيسيا السابق ورئيس جمعية الصليب الأحمر الإندونيسي، بوثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، بوصفها واحدة من أهم الوثائق الإنسانية.
كما أشاد كالا خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع الأمين العام للجنة العليا للإخوة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بجهود اللجنة العليا للأخوة الانسانية في تطبيق مبادئ الوثيقة وتحويلها إلى واقع يمس كل الشعوب والمجتمعات.
وأعرب كالا عن تطلعه للمشاركة في جهود اللجنة التي ترسخ قيم المواطنة والمساواة والتعايش السلمي.
من جانبه ، أعرب عبد السلام عن تقديره لجهود كالا الاجتماعية المؤثرة في بلاده، وأهمية هذه الجهود في خدمة السلم المجتمعي، وهو ما يتفق مع أهداف اللجنة في تحقيق مبادئ الأخوة الإنسانية، موضحًا أن اللجنة تهدف إلى تعزيز العمل الإنساني عن طريق مبادرة جائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية والعديد من المبادرات الأخرى.
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