شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 42 حالة وفاة و 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية في إحاطة صحفية حول اخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، تسجيل 1.175 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابات 308.654 حالة، مقابل شفاء 2.745 ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 282.888 حالة، وتوفى 42 ليصل إجمالي حالات الوفاة 3.691 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

كان وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أعلن أنه سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا حرص المملكة على توفير اللقاح فور التأكد من سلامته بشكل كامل.

وأوضح الربيعة - في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية - أن عدم وجود المدارس خلال الفترة الماضية ساهم في خفض أعداد المصابين بكورونا.

وأكد وزير الصحة السعودي أن قرار العودة للدراسة بعد 7 أسابيع يعتمد على تقييم الوضع الصحي، وفي حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد سيتم تمديد التعليم عن بعد، مضيفا أن السعودية أعطت صحة الإنسان أولوية قصوى خلال الجائحة، والنظام الصحي لديه قدرة على مواجهة أي تطور، لافتا إلى عدم إمكانية التنبؤ بعدد الإصابات في الفترة القادمة.