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الأردن تحذر مواطنيها بالخارج من التعامل مع جهات غير رسمية للعودة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المواطنين الأردنيين في الخارج الراغبين بالعودة لأراضي المملكة، من التعامل مع جهات او مجموعات غير رسمية تدعي تقديم المساعدة لهم بالعودة لأراضي المملكة.

ووفقا لوكالة الانباء الأردنية "بترا"، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الجهات او المجموعات بإرسال رسائل أو الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي عن تنظيمهم رحلات عودة للأردنيين في الخارج، مبينا أن أي عملية عودة للمواطنين الأردنيين يعلن عنها عبر وسائل الإعلام الرسمية أو جهات حكومية فقط.  

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