شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يمنح نظيره البحرينى وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودى، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

ونقلت وكالة أنباء السعودية أنه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون والتنسيق بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك لأجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقب ذلك سلم وزير الخارجية ، الدكتور الزياني وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنح الوشاح تقديراً للجهود التي بذلها إبان توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب في هذه المناسبة عن بالغ التقدير للجهود التي قام بها الدكتور الزياني خلال توليه منصب الأمين العام للمجلس، متمنيًا له دوام التوفيق في مهامه وزيرًا لخارجية مملكة البحرين الشقيقة، ومتطلعًا لمواصلة التنسيق والتعاون من أجل تعزيز أواصر العلاقات المتميزة بين البلدين بما يدعم المصالح المشتركة.

من جهته أعرب الدكتور الزياني عن بالغ الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، مضيفًا "إنه شرف لي أعتز به وأفخر، ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أعبر عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته خلال فترة عملي أميناً عاماً لمجلس التعاون من قيادة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الكريم من رعاية ودعم، وما حظيت به من تعاون ومساندة متواصلة من وزارة الخارجية السعودية، مما يسر لي القيام بالمهام والمسؤوليات التي أوكلت لي من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون".

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كما أشاد الدكتور الزياني بالدور "البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لتعميق التعاون والتكامل الخليجي تحقيقا للأهداف السامية لمنظومة مجلس التعاون، وما تبذله من جهود مخلصة لتوحيد الصف وترسيخ التضامن والتعاون بين الدول العربية والإسلامية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وسأل الله أن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وأن يكلل الله جهود قيادتها بدوام التوفيق والسداد.

وقد أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً لوزير خارجية مملكة البحرين والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من مسؤولي الوزارة، ومن الجانب البحريني سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة ، والوفد المرافق للوزير.