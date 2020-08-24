شكرا لقرائتكم خبر عن خبير ليبى يوضح تفاصيل دراسة فتح حساب خاص لواردات النفط الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الخبير الاقتصادي الليبى، فوزي عمار، إن حل إغلاق حقول النفط جاء من الجانب الأمريكى، خاصة بعد الاتفاق على فتح حساب خاص لواردات النفط الليبية، لأن محافظ مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس "الصديق الكبير"، لا يملك شرعية لإدارة المصرف المركزى. وأكد الخبير الاقتصادى الليبي لـ"الخليج 365" أن الحل الأمريكى نجح فى إعادة فتح الحقول النفطية لاستئناف عمليات التصدير مقابل تحويل أموال واردات النفط الليبي إلى حساب مجمد لحين إيجاد حل سياسي، حيث أن طرفى النزاع في ليبيا فقدا الثقة، ما استدعى إيجاد صيغة جديدة للاتفاق خاصة أن مؤتمر برلين دعا لتشكيل ثلاث لجان هي سياسية واقتصادية وعسكرية. Advertisements ولفت عمار، إلى أن اجتماع اللجنة الاقتصادية سينعقد قريبا جدا للتشاور حول تفاصيل فتح حساب بنكي خاص لواردات النفط الليبية ومدة تجميد الحساب، موضحا أن قرار فتح الحقول النفطية سينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الليبى لأن أموال النفط لن تذهب لمصرف ليبيا المركزى فى طرابلس الذى يمول الميليشيات فى ظل عدم وجود رقابة على المصرف المركزى، مؤكدا أن الحل الأمريكى جيد ونأمل أن تستمر تلك الحلول متمثلة فى الحل الأمريكى أو المبادرة المصرية ومخرجات مؤتمر برلين، على حد قوله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير ليبى يوضح تفاصيل دراسة فتح حساب خاص لواردات النفط الليبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.