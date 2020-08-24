الصحة العراقية: علاج 15 ألف مصاب بفيروس كورونا بالبلازما منذ بدء الجائحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية علاج 15 ألف مصاب بفيروس "كورونا" بالبلازما منذ بدء انتشار الجائحة، وذكرت الوزارة - في بيان مقتضب أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، أنه تم علاج 15 ألف مصاب بفيروس كورونا بالبلازما منذ بدء جائحة كورونا، مضيفة أن علاج المصابين تم بنجاح كبير.

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