مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم، 111 مستوطنا، اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن 82 مستوطنا و20 طالبا يهوديا و9 عناصر من الشرطة الإسرائيلية اقتحموا ساحات المسجد وتجولوا بحماية شرطة الاحتلال في باحات المسجد.

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