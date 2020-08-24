شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 محلات ومصادرة 110 كجم أطعمة غير صالحة في تبوك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة منطقة تبوك، أنه تم إغلاق 7 محلات ومصادرة 110 كجم أطعمة غير صالحة للاستهلاك في تبوك وذلك بعد تنفيذ 197 جولة على المطاعم والمحلات.
وقالت أمانة تبوك، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “استمراراً للجولات الرقابية اليومية أمانة منطقة تبوك قامت بـ (197) جولة تم من خلالها إغلاق (7) محلات وإنذار (77) محل ومصادرة (110)كجم من الأطعمة الغير صالحة للاستخدام الآدمي ولعدم تطبيقها للاشتراطات الصحية”.
وأضافت أمانة منطقة تبوك أن هذه الحملات الرقابية تأتي حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 7 محلات ومصادرة 110 كجم أطعمة غير صالحة في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.