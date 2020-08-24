شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 محلات ومصادرة 110 كجم أطعمة غير صالحة في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة تبوك، أنه تم إغلاق 7 محلات ومصادرة 110 كجم أطعمة غير صالحة للاستهلاك في تبوك وذلك بعد تنفيذ 197 جولة على المطاعم والمحلات.

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وقالت أمانة تبوك، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “استمراراً للجولات الرقابية اليومية أمانة منطقة تبوك قامت بـ (197) جولة تم من خلالها إغلاق (7) محلات وإنذار (77) محل ومصادرة (110)كجم من الأطعمة الغير صالحة للاستخدام الآدمي ولعدم تطبيقها للاشتراطات الصحية”.

وأضافت أمانة منطقة تبوك أن هذه الحملات الرقابية تأتي حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين.