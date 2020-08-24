شكرا لقرائتكم خبر عن «عين الصقر».. رقابة إلكترونية على تعديات الأراضي بالأقمار الصناعية وكاميرات الدرونز بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

يعد مشروع عين الصقر الذي أطلقته إمارة القصيم بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة عام 1438هـ نظاما لكشف التعديات إلكترونياً.

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ويعمل هذا النظام الجغرافي المتطور على مراقبة المواقع الحكومية والتعديات بواسطة الأقمار الصناعية وكاميرات الدرونز بهدف كشف ومراقبة المعلومات الجغرافية الدقيقة ومقارنتها بالبيانات السابقة في قاعدة البيانات الرئيسية ، وذلك عبر استخدام تقنيات التصوير الجوي والفضائي .

ويراقب “عين الصقر” عن كثب التغيرات الجغرافية لمنطقة القصيم في مساحة إجماليها 73 ألف كم مربع ، على فترات زمنية متفرقة ، وتشمل مدينة بريدة و12 محافظة و165 مركزاً تابعاً لمنطقة القصيم.

ويسعى النظام إلى مقارنة الصور في أي موقع من مواقع منطقة القصيم ، وإرسال الإشعارات لمركز التحكم للحد من التعديات المرصودة ، التي تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً على الأودية ومجاري السيول ، والعمل على إيقافها للحد من الكوارث الطبيعية التي تسببها هذه التعديات ، ورفع التقارير الديناميكية على الخريطة بشكل مستمر.