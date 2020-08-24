شكرا لقرائتكم خبر عن بنك «التنمية الاجتماعية» يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 12500 ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنبنك التنميةالاجتماعية عن رفع الحد الأعلى لراتب المقترض، ليصبح 12500 ريال بدلًا من 10آلافريال، وذلك للقروض الاجتماعيّة.

وأوضح البنك عبر حسابه على “تويتر” أن القروض الاجتماعية تشمل “قرض الزواج والأسرة والترميم”، وتبلغ قيمة الحد الأعلى للتمويل 60 ألف ريال.