قتلى في اشتباك بين ضباط وانفصاليين في نيجيريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت السلطات النيجيرية، الأحد، أن شخصين على الأقل قتلا في اشتباك بين ضباط ومجموعة تطالب بانفصال جزء من جنوب شرق البلاد يعرف رسمياً باسم بيافرا.

وقع الحادث بين عملاء إدارة خدمات الدولة (دي.إس.إس)، وأعضاء في جماعة سكان بيافرا الأصليين، في ولاية إينوجو بجنوب شرق نيجيريا. وقالت الإدارة، إن اثنين من أعضائها قتلا في هجوم وصفته بأنه غير مبرر، بينما قالت جماعة سكان بيافرا في بيان، إن 21 من أعضائها قتلوا واحتجزت السلطات 40 آخرين بعد اقتحام قوات الأمن أحد اجتماعاتها.

ولم ترد إدارة خدمات الدولة على استفسارات عن وفاة العضوين، وتصف جماعة سكان بيافرا نفسها بأنها جماعة سلمية، ونفت قتل أي عملاء من الإدارة. ودعا زعماء الجماعة إلى انفصال المنطقة التي زاد فيها التوتر مُنذ أثار تمرد انفصالي حرباً أهلية في الفترة بين عامي 1967 و1970 أودت بحياة ما يقدر بمليون شخص. وصنفت القوات المسلحة النيجيرية الجماعة منظمة إرهابية في عام 2017 بعدما زادت من دعوات الانفصال.