أبي أحمد يزور السودان غدا

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول يبلتال أميرو، إن رئيس الوزراء الإثيوبي سيصل السودان، غدا الثلاثاء، لعقد لقاء مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
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وذكر يبلتال أميرو، أنه تلقى تأكيدا من البرهان بدعمه في آداء مهمته في السودان لتقوية العلاقات العميقة بين السودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء للخرطوم تصب في ذات الاتجاه الرامي لتعزيز العلاقات بين البلدين.
ولفت أميرو، إلى أن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ناقش العلاقات الثنائية بين أثيوبيا والسودان في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأكد السفير الإثيوبي لدى الخرطوم أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بزيارة رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد غدا، مشيرا إلى أهميتها في تعظيم الأدوار المتبادلة بين البلدين والشعبين.
وذكرت وسائل إعلام، أمس الأحد، أن زيارة آبي أحمد إلى السودان تهدف إلى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف سد النهضة.
ومن المقرر أن يعقد أبي أحمد محادثات خلال الزيارة مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.
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