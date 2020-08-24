البحرين ترفع سقف الدين إلى 15 مليار دينار لتمويل الإنفاق

وأشار تقرير منشور في وكالة "رويترز" إلى أن ذلك في ظل تقلص إيرادات مملكة البحرين، بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
© AP Photo / Hassan Ammar
وأوضح مجلس الوزراء البحريني أن قرار رفع سقف الدين يستهدف أيضا سداد نفقات أخرى، وتغطية أقساط الدين للسنوات المالية من 2020 إلى 2022.
وكانت مملكة البحرين رفعت سقف الدين إلى 13 مليار دينار في 2017.
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