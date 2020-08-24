اخبار الخليج

البحرين ترفع سقف الدين إلى 15 مليار دينار لتمويل الإنفاق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وأشار تقرير منشور في وكالة "رويترز" إلى أن ذلك في ظل تقلص إيرادات مملكة البحرين، بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس .

© AP Photo / Hassan Ammar

وأوضح مجلس الوزراء البحريني أن قرار رفع سقف الدين يستهدف أيضا سداد نفقات أخرى، وتغطية أقساط الدين للسنوات المالية من 2020 إلى 2022.

وكانت مملكة البحرين رفعت سقف الدين إلى 13 مليار دينار في 2017.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين ترفع سقف الدين إلى 15 مليار دينار لتمويل الإنفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا