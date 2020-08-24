البرهان يرحب بزيارة آبي أحمد للخرطوم الثلاثاء

الخرطوم / الخليج 365
رحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، بزيارة رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، المرتقبة للعاصمة الخرطوم، الثلاثاء.
جاء ذلك خلال تسلم البرهان بالقصر الرئاسي بالخرطوم، الإثنين، أوراق اعتماد السفير الإثيوبي يبلتال أميرو، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن أميرو، قوله إن "اللقاء مع البرهان ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
كما أشار أميرو، إلى ترحيب البرهان بزيارة رئيس الوزراء الاثيوبي للخرطوم الثلاثاء، حسب المصدر ذاته.
وأردف: "الزيارة تعضد العلاقات الثنائية وتعظم الأدوار المتبادلة بين البلدين والشعبين".
ولم يذكر السفير الإثيوبي مزيدا من النفاصيل حول زيارة آبي أحمد.
وهنالك عدة ملفات مشتركة بين السودان واثيوبيا أبرزها مفاوضات سد النهضة والتوترات الأمنية بمنطقة "الفشقة" الحدودية.
ومنذ 21 يوليو/ تموز الماضي، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، حول سد النهضة بمشاركة الدول المعنية، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق.
وأسفرت القمة عن الدعوة مجددا إلى عقد مفاوضات ثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
فيما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإنما الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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