الفصائل الفلسطينية تحذّر إسرائيل من ملاحقة صيادي غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

حذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الإثنين، إسرائيل من الاعتداء على الصيادين في بحر غزة، مؤكدةًّ أنها "ستدافع عنهم".

جاء ذلك في بيان مقتضب لغرفة العمليات المشتركة، التي تضم الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية، وصل وكالة الخليج 365 نسحة منه.

وقال البيان: "أمام الممارسات الإجرامية للاحتلال في بحر غزة، فإننا لن نسمح للعدو بالتغول على الصيادين من أبناء شعبنا وملاحقتهم في أرزاقهم والعربدة عليهم، وإننا سندافع عنهم ونعمل على حمايتهم".

وقالت إن "المقاومة تمتلك الإجراءات التي تمكّنها من الدفاع عن شواطئ غزة".



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والأحد، لاحقت سفن تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي، قوارب صيادين فلسطينيين، في مسافة قريبة من شاطئ بحر غزة.

ومنذ نحو أسبوعين، قررت إسرائيل إغلاق بحر غزة كاملا أمام الصيادين حتّى إشعار آخر، كما أصدرت قرارات لاحقة بمنع إدخال مواد البناء والوقود، لتمنع أمس الأحد، دخول كافة السلع والبضائع إلى غزة باستثناء الغذائية والطبية.



كما يسود أجواء قطاع غزة، منذ أسابيع، حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي أهدافا، يقول إنها تتبع لحركة "حماس"، ردا منه على إطلاق البالونات الحارقة.



ويقول مطلقو البالونات إنهم يستخدمونها، بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

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