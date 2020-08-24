لم تنفجر.. قذيفة إسرائيلية تستهدف منزلا جنوبي قطاع غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)، الإثنين، سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية لم تنفجر، داخل أحد المنازل، جنوبي القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "قذيفة مدفعية إسرائيلية، لم تنفجر، سقطت فجر الإثنين، داخل أحد منازل المواطنين، شرق مدينة خانيونس".

وأشارت إلى أن "طواقم هندسة المتفجرات التابعة لجهاز الشرطة أزالت القذيفة من المنزل وعملت على تحييد خطرها وتأمينها وتحريزها وفق الأصول الفنية والهندسية المتبعة".

وأوضحت الوزارة، أنه بعد المعاينة تبين أن القذيفة من العيار الثقيل.

Advertisements

وأفادت مراسلة الخليج 365، بأن القذيفة تسببت بأضرار مادية داخل المنزل الذي سقطت فيه، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وفجر الاثنين، شنّت الطائرات الإسرائيلية الحربية غارات على مواقع قال الجيش الإسرائيلي، إنها تتبع لحركة "حماس"، وذلك ردا على إطلاق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات المُحاذية، وفق مزاعمه.

ويسود أجواء قطاع غزة، منذ أسابيع، حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي أهدافا، يقول إنها تتبع لـ"حماس"، ردا منه على إطلاق البالونات الحارقة.

ويقول مطلقو البالونات إنهم يستخدمونها، بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.