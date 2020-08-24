وفيات كورونا.. 28 بسلطنة عمان و11 بليبيا وواحدة بقطر

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الإثنين، تسجيل 28 وفاة جراء كورونا، وليبيا 11 وقطر حالة واحدة، فيما رصدت الإمارات 275 إصابة بالفيروس.

في سلطنة عمان، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 28 وفاة و740 إصابة بكورونا، إلى جانب 526 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الحصيلة الجديدة تعود لآخر ثلاثة أيام، حيث كانت آخر حصيلة أعلنتها في 20 أغسطس/أب الحالي.

وأضافت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 84.509، بينها 637 وفاة، 78.912 حالة تعاف.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 11 وفاة و572 إصابة بالفيروس، فضلا عن تعافي 11 مريضا منه.

وذكر المركز في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 11.009، منهم 199 متوفيا، و1.096 متعافيا.

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في قطر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالة وفاة و258 إصابة بالفيروس، إلى جانب 291 حالة شفاء.

وأفادت الوزارة في بيان، بارتفاع إجمالي الإصابات إلى 117.266، بينها 194 وفاة، 114.099 حالة تعاف.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة، 275 إصابة بكورونا، إضافةً إلى 94 حالة شفاء من الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة المصابين وصلت 67.282، منهم 376 متوفيا، و58.582 متعافيا.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 23 مليونا و615 ألفا، توفي منهم أكثر من 813 ألفا، وتعافى ما يزيد على 16 مليونا و104 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".

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