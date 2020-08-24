الدفاع التركية تسلّم الصومال 12 مركبة رباعية الدفع

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تسليم رئاسة الأركان الصومالية 12 مركبة رباعية الدفع في إطار اتفاقية تعاون مالي وعسكري بين البلدين.
وذكرت الوزارة في بيان، الإثنين، أنها سلمت المركبات لرئاسة الأركان الصومالية في 22 أغسطس/ آب الحالي، بميناء مقديشو.
وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالنجاح للأشقاء الصوماليين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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