السعودية تطرح أول منتج تأميني لصالح طائرات "الدرونز" المرخصة

الرياض / طارق خالد / الخليج 365

وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الإثنين، على طرح أول منتج تأميني لتغطية الأخطار التي تواجه الطائرات بدون طيار "الدرونز" في سوق التأمين المحلي.

وأوضحت المؤسسة في بيان، بصفتها المنظمة للقطاع، أن المنتج يغطي طائرات الدرونز المرخصة من الجهات الرسمية للاستخدام في عمليات المسح الجوي، وأنظمة المعلومات الجغرافية للأنشطة المعمارية والهندسية والخدمات الاستشارية المتصلة بها.

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كما يسري المنتج التأميني على الطائرات "الدرونز" المستخدمة في عمليات فحص أبراج الاتصالات وخطوط الطاقة والمنشآت الصناعية والطاقة المتجددة لأغراض الاختبارات، والتحاليل التقنية، أو المستخدمة لأغراض التصوير الجوي في الأماكن المصرح بها لذلك.

ويضم قطاع التأمين السعودي، 35 شركة تأمين وإعادة تأمين، مدرج جميعهم في البورصة المحلية.

وصعدت أرباح شركات التأمين السعودية 114 بالمئة في 2019، إلى 348 مليون دولار، مقارنة بـ163 مليون دولار في 2018.

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