القبض على شخصين ارتكبا 6 جرائم سرقة بجدة

نجحت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرّمة، ممثله بإدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة، في القبض على مواطنين اثنين (في العقد الثالث من العمر)، لتورطهما في ارتكاب (6) جرائم سرقة لأجهزة المحاسبة في عدد من المطاعم والمحال.
وأفاد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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