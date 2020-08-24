أزمة بين فريقي الشرطة والقوة الجوية في العراق

تصاعدت الأزمة بين إدارتي الشرطة والقوة الجوية العراقيتين، بسبب الخلاف حول انتقال اللاعب محمد قاسم من فريق القوة الجوية إلى فريق الشرطة من دون موافقة وعلم إدارة الجوية.

وقدَّمت إدارة القوة الجوية شكوى رسمية لدى الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بحق لاعب الفريق محمد قاسم، وإدارة الشرطة لتعاقدها مع اللاعب دون بطاقة الاستغناء.

وقال مصدر في إدارة نادي القوة الجوية: القوة الجوية يراهن على بطاقة الاستغناء التي بحوزته من نادي نفط الوسط، والتي حصل عليها النادي لقاء مبلغ 110 ملايين دينار عراقي، والتي تؤكد أن التعاقد بينها وبين اللاعب محمد قاسم ينتهي في عام 2021.

وأضاف: الخطأ الإداري الذي وقعت به إدارة القوة الجوية هو عدم استغلالها المواسم الثلاثة التي تضمنتها بطاقة الاستغناء، الإدارة أبرمت العقد مع اللاعب محمد قاسم منذ وصوله للقوة الجوية لموسمين ينتهيان في العام الحالي، الأمر الذي جعل اللاعب المذكور يقوم بالتفاوض والانتقال للشرطة دون العودة إلى القوة الجوية.

إلى ذلك أكدت إدارة الشرطة أن تعاق