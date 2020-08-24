الزمالك يشكو وليد سليمان للفيفا

رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك اعتذار وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، حيث قرر مجلس إدارة النادي تقديم شكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصري والاتحاد الدولي (فيفا) بأسماء اللاعبين الذين اعتدى عليهم اللاعب وتعمد إصابتهم، وآخرهم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الكروي بنادي الزمالك.

وأكد مجلس إدارة الزمالك أن اعتداء وليد سليمان على عبد الشافي في مباراة رسمية في الدوري المصري، وهو ما سيحرم الزمالك من اللاعب لمدة شهرين وهو الظهير الأيسر الأساسي للزمالك، رغم حاجة الفريق إلى جهوده قبل ارتباطات الفريق لمنافسات مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويؤكد مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور على رفضه لاعتذار وليد سليمان الذي قام بزيارة لاعب الزمالك في المستشفى، لعلمه بتجهيز النادي شكوى ضده بكل الإصابات التي تسبب بها للاعبي الدوري.

ويؤكد رئيس نادي الزمالك أنه ليس من حق اللاعب محمد عبد الشافي قبول اعتذار وليد سليمان أو رفضه، لأنه لم يعتد عليه في منزله أو في المقهى إنما تعمد هذا اللاعب إيذاء عبد الشافي أثناء مباراة رسمية في مسابقة الدوري، وتضمن الضرر أيضاً حرمان نادي الزمالك من الظهير الأيسر الأساسي لمدة شهرين، ما يؤثر في مسيرة النادي الناجحة وطموحاته في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.