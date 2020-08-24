الأطباء يكشفون.. هل سُمم «نافالني» ألد أعداء بوتين؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أطباء في مستشفى بسيبيريا كان يعالج السياسي الروسي المعارض، أليكسي نافالني، إنهم أنقذوا حياته، لكنهم لم يجدوا أثراً لسم في جسده.

وكان نافالني، المعارض مُنذ مدة طويلة للرئيس، فلاديمير بوتين، سقط مصاباً بإعياء شديد، الخميس، بسبب ما يعتقد أنصاره أنه تسمم، ونُقل جواً إلى ألمانيا، السبت، لتلقي العلاج. وقال رئيس الأطباء، ألكسندر موراخوفسكي، للصحفيين في مؤتمر صحفي بمدينة أومسك في سيبيريا: أنقذنا حياته بعد جهد كبير، وعمل شاق.

وقال طبيب كبير في المستشفى يدعى أناتولي كالينيتشينكو: لو وجدنا نوعاً من السم وتأكدنا منه بطريقة ما لكان الأمر أسهل بكثير لنا، كان التشخيص ليكون واضحاً، كانت الحالة ستكون واضحة، وطريقة العلاج معروفة. ونفى الأطباء الروس تعرضهم لضغوط من السلطات أثناء علاج نافالني.

واتهم حلفاء نافالني الأطباء بعرقلة نقله إلى ألمانيا، وقال الأطباء في البداية، إن حالته لا تسمح بنقله إلى هناك للعلاج، وقال ياكا بيزيلج، مؤسس منظمة (سينما من أجل السلام) في ألمانيا لصحيفة بيلد واسعة الانتشار في مطلع الأسبوع، إن نافالني الذي يُعالج في مستشفى ألماني سينجو، مضيفاً: سينجو نافالني من التسميم، لكنه سيكون عاجزاً عن ممارسة نشاطه كسياسي لشهور.