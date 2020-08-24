14 % نمو العلامات التجارية في دبي إلى 5126 ملفا في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



بلغ إجمالي عدد ملفات العلامات التجارية الفعالة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 5126 ملفاً بنهاية النصف الأول من العام 2020، بزيادة 14% مقارنة بنهاية نفس الفترة من عام 2019.

كما تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 132 شكوى تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض بنسبة 29%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

من جانب آخر بلغ إجمالي عدد ملفات الوكالات التجارية الفعالة 57 ملفاً، بزيادة 119% مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2019، فيما انخفض عدد شكاوى التعدي على الوكالات التجارية بنسبة تصل إلى 44%، بعدما تم تسجيل 9 شكاوى فقط.

وتشجع اقتصادية دبي أصحاب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والوكالات التجارية المسجلة في الدولة، على تسجيل ملفاتهم في بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي، لتتمكن الدائرة من حماية حقوقهم، إذ إن الملكية الفكرية تعتبر من القواعد الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي يشجع على الابتكار.

ولا تزال العلامات التجارية الأمريكية تشكل أكبر نسبة من الملفات المسجلة في بوابة الملكية الفكرية منذ نشأتها حيث بلغ عدد الملفات الأمريكية المسجلة 1543 ملفاً، تليها العلامات الإماراتية بـ 785 ملفاً، ثم العلامات الألمانية بـ 339 ملفاً، فالعلامات الفرنسية 322 ملفاً، والعلامات البريطانية 290 ملفاً.

فيما تصدرت العلامات السويسرية نسبة الارتفاع في عمليات تسجيل العلامات التجارية الجديدة في بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي بنسبة ارتفاع 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تليها علامات جزر العذراء البريطانية بنسبة ارتفاع 30% ثم العلامات التجارية الفرنسية بـ 25% فالعلامات الإماراتية بـ 18% ثم العلامات الألمانية بـ 16%.

وكانت الحصة الكبرى لشكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية للعلامات السويسرية التي شكلت 23% من شكاوى الربع الأول، ومن ثم العلامات الأمريكية بـ 20% ثم العلامات الألمانية والفرنسية والإماراتية بالتساوي بـ 13% من إجمالي شكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وتوزعت شكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية على منتجات مختلفة، إذ شكلت الملابس 17% من الشكاوى، تليها الحلي من غير المعادن بـ 13% ثم الساعات 10% والنظارات والحقائب والمنتجات الجلدية ومستحضرات التجميل 8% بالتساوي.

قال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «تشير النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى الدور المهم والحيوي لاقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في حماية حقوق المستثمرين، الأمر الذي يعزز من ثقة مجتمع الأعمال، ويعزز البيئة الاقتصادية في الإمارة، كما تشير نتائج ارتفاع ملفات الوكالات التجارية إلى جاذبية الإمارة الاستثمارية، من خلال استقطاب أفضل العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم، كما ويعكس الدور المتنامي لقطاع التجزئة في الإمارة على الصعيد العالمي، وتعزيز مكانته باستمرار، إلى جانب تعزيز التنافسية بين مختلف أصحاب العلامات والوكالات التجارية».