إصابة 500 شخص في الصين بـ«بكتيريا جديدة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب مئات الأشخاص في شرق الصين ببكتيريا قد تسبب التهاباً معوياً حاداً، بعدما شربوا مياهاً ملوثة، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، الاثنين، ما أدى إلى إغلاق شركة المياه المحلية.

وأصيب نحو 500 من سكان مدينة باووي الريفية على بعد 550 كيلومتراً غرب شانغهاي بالحمى والإسهال، مُنذ الأسبوع الماضي، وجاء في تقرير أعدته السلطات المحلية، أن السكان أصيبوا ببكتيريا شيجيلا، وهي جرثومة تسبب الزحار (ديزنتيريا).

وأغلقت شركة المياه المحلية وأدخل نحو 300 شخص إلى المستشفى، على ما أفاد مسؤولون. وأظهرت مشاهد بثتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي صحيفة «الشعب» الرسمية، مرضى على أسرتهم في مستشفى محلي. وأوضحت الصحيفة، أن الكثير من المرضى هم من المسنين والأطفال.

وتشكل نظافة المياه مشكلة في أغلبية مناطق الصين حتى في المدن الغنية، حيث يعتمد الكثير من السكان على المياه المعلبة، أو يقومون بغليها. وحسنت وزارة الموارد المائية خدمات توفير المياه لنحو 256 مليون شخص يعيشون في الأرياف عبر البلاد في يوليو/ تموز الماضي، على ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية للأنباء، الجمعة.