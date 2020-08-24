3.1 مليون إصابة بـ«كورونا» بالهند.. و960 ألفاً بروسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات لوزارة الصحة الهندية تسجيل 61408 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز عدد حالات الإصابة الإجمالي في البلاد 3.1 مليون.

وتجاوزت الهند حاجز الثلاثة ملايين إصابة، الأحد، بعد 17 يوماً من تجاوزها حاجز المليوني إصابة، والهند أشد دول آسيا تضرراً بالفيروس، والثالثة على مستوى العالم بعد البرازيل، والولايات المتحدة. وبلغ عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 836، ليرتفع الإجمالي إلى 57542.

وفي سياق متصل، أعلنت روسيا، الاثنين، تسجيل 4744 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي عدد الحالات فيها إلى 961493، وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم.

وأضافت السلطات أنها سجلت 65 حالة وفاة أخرى في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع العدد الرسمي للوفيات إلى 16448.