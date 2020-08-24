شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 شرطياً فرنسياً عقب خسارة «سان جيرمان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وكتب دارمانين عبر تويتر: وحشية هؤلاء المجرمين الليلة الماضية تسببت في إصابة 16 من عناصر الشرطة والهجوم على 12 متجراً وتخريب حوالي 15 سيارة. وفاز بايرن بنتيجة (1- صفر) على سان جيرمان في المباراة النهائية في لشبونة بالبرتغال.
واشتبك مشجعون لسان جيرمان مع الشرطة في باريس، خلال وقت سابق، الأحد، وألقى البعض بمقذوفات على سيارات الشرطة خارج استاد بارك دي برينس مقر الفريق، وتم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، كما ظهر في لقطات انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي.
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