«مايكروسوفت» تنتصر للشركة المصممة للعبة «فورتنايت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافعت مجموعة «مايكروسوفت» عن الشركة المصممة للعبة «فورتنايت» بقولها في وثيقة قضائية إن تحرك «أبل» لمنع الشركة من الحصول على أدوات برمجة سيلحق الضرر بمصممي ألعاب إلكترونية آخرين فضلاً عن اللاعبين.

وتتواجه «إيبك جيمز» في معركة قضائية مع «أبل» بعدما حاولت الالتفاف على دفع عمولة مستحقة لعملاق التكنولوجيا ما دفع الأخيرة إلى سحب «فورتنايت» من متاجرها الإلكترونية.

وهددت «أبل» المصنعة لهواتف «آي فون» بمنع «إيبك جيمز» من استخدام أدوات برمجة تابعة لها تحتاجها للإبقاء على منصة البرمجيات «انريل انجن» التي طورتها «إيبك جيمز» وتستخدمها الكثير من شركات تطوير الألعاب لتصميم الجرافيكس.

وفي وثيقة رفعت إلى محكمة في كاليفورنيا تنظر في القضية بين «إبيك» و«أبل»، قال كيفن جاميل مدير تطوير الألعاب لدى «مايكروسوفت» إن «انريل انجن هي تكنولوجيا حيوية للكثير من مطوري الألعاب ومن بينهم مايكروسوفت».

وترى «أبل» أن الشركة المصممة لـ«فورتنايت» تستحق أن تخسر الوصول إلى أدوات البرمجة «لأنها انتهكت شروط العقد».

وتدور المعركة بين الجانبين حول نسبة العمولة البالغة 30 % التي تقتطعها «أبل» من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر «آب ستور» لمستخدمي هواتف «آي فون» وأجهزة «آي باد» اللوحية.

وتقدمت «إيبك جيمز» بشكوى ضد «أبل» على خلفية ما اعتبرته «ضريبة استبدادية»، متهمة المجموعة العملاقة باستغلال موقعها المهيمن.

ترى «إبيك جيمز» أن هذه العمولة مرتفعة، وهي حاولت الأسبوع الماضي الالتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام تشغيل «آي أو أس» التابع لـ«أبل»، لكن المجموعة الأمريكية العملاقة سارعت إلى سحب لعبة «فورتنايت» من متجرها الإلكتروني. (أ.ف.ب)