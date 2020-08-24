شكرا لقرائتكم خبر عن ما حُكم عدم رد «العربون» في حال العدول عن إتمام الشراء؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم اشتراط العربون عند الشراء وعدم رده في حال العدول عن إتمام الصفقة.

وأشار الخثلان خلال استضافته في برنامج “الجواب الكافي” عبر شبكة “المجد” الفضائية إلى أن العربون لا بأس به، لافتًا إلى أنه عندما سُئل الإمام أحمد عنه قال: أي شيء أقول هذا عمر فعله» حيث أمر عمر بن الخطاب والي على مكة بشراء دار لاستخدامها كسجن، وأن يدفع عربونًا، ويدل هذا على صحة العربون.

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وأضاف الخثلان، أنه إذا لم يتم البيع يذهب العربون على المشتري ويكون من نصيب البائع، وهذه هي فائدة العربون.