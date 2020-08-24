«الفجيرة الوطني» يطلق أول منصة مجتمعية للشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلق «بنك الفجيرة الوطني» منصة NBF Connect المصرفية الحصرية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأولى من نوعها في دولة الإمارات التي ستشكّل محطة شاملة للأعضاء تضمن لهم الوصول إلى مجموعة من الخدمات والحلول وتتيح تشارك المعرفة.

وتم إنشاء المنصة الجديدة بالتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه المرة الأولى التي يتعاون فيها البنك مع هذه الشركات لتوفير منصة لها من هذا النوع. وتضع المنصة بمتناول الأعضاء مزايا حصرية تم تصميمها لتلائم احتياجاتهم الخاصة.

وتتضمن المنصة مجموعة من خدمات الأعمال التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة الزميلة مثل خدمات الموارد البشرية والدعم القانوني والخدمات الرقمية كالتجارة الإلكترونية وإدارة السوق لمساعدة هذه الفئة من الشركات على تلبية احتياجات أعمالها. وستشكل (NBF Connect) جزءاً مهماً من نظام الأعمال مع انضمام شركاء بارزين مثل اتصالات وفيزا إلى بنك الفجيرة الوطني في لتقديم مجموعة من الخدمات غير المصرفية لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات المناسبة ودعمها للتقدم في مسيرتها.

وتتضمن الخدمات الأخرى منصة مناقشة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في محادثات تركز على القطاع مثل الفرص والتحديات الحالية إضافة إلى مركز للأخبار والفعاليات حيث يمكن للأعضاء الاطلاع على آخر الأخبار وتوجهات الأعمال وعلى أحدث الفعاليات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال ريحان علي، رئيس حسابات التجارية لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات: «نحن متحمسون جداً لإطلاق (NBF Connect)، أول منصة موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات التي تساهم بما يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وحدها وتؤدي دوراً بارزاً كمحرك للنمو والتنمية. كما نفتخر بكوننا أول بنك يطلق منصة تلبي احتياجات وتطلعات هذه الشركات وتعكس التزامنا طويل الأمد تجاه نظام الأعمال النابض بالحياة في دولة الإمارات والذي عملنا عن كثب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإحيائه».